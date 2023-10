Tajani, ricerche su italiani a Gaza" (90 characters)"

"Siamo in contatto con il nostro Consolato a Gerusalemme, che aveva contattato stamattina, prima dell'attacco, i nostri connazionali a Gaza. Adesso, non credo siano più raggiungibili, stiamo cercando di avere più notizie dal nostro Consolato, che è quello che parla con loro". Così, il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha risposto, in collegamento telefonico con il Tg3, ad una domanda sulla situazione dei connazionali nella Striscia, anche alla luce del blocco delle comunicazioni.