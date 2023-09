Tajani, 'pronti ad aiutare, nessun italiano ferito'

"Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L'Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. Una preghiera per le vittime e i loro familiari": lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani su Twitter. "Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti", ha poi affermato il ministro in collegamento con la trasmissione 'Omnibus' de La7 commentando l'evoluzione della situazione in Marocco. Sono circa 200 gli italiani che risultano presenti nel Paese in questo momento, ha aggiunto Tajani che è in contatto costante con l'ambasciata a Rabat e il consolato a Marrakech per dare massima assistenza ai nostri connazionali. Si sta lavorando per poter assicurare il rientro in Italia dei turisti. "La prima cosa importante è contattare tutti gli italiani. Seguiamo minuto per minuto levolversi per la situazione", ha sottolineato il titolare della Farnesina.