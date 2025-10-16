Tajani, presenza Israele-Anp ai Med emblema speranza pace

Il ministro Antonio Tajani ha avuto due incontri con il collega israeliano Gideon Saar e con la ministra degli Esteri palestinese Varsen Aghabekian durante i Med Dialogues a Napoli. Tajani, riferisce la Farnesina, ha espresso la sua gratitudine a entrambi per la loro partecipazione ai Med, "una presenza che è emblematica di una nuova fase di speranza per la pace in Medio Oriente e per un futuro di coesistenza basato sul Piano Trump. Quello di Napoli è il primo evento dopo il cessate-il-fuoco ad ospitare nella stessa cornice i ministri israeliano e palestinese, a conferma dell'impegno italiano a sostegno del dialogo tra i popoli".