Tajani presenta lo ius Italiae,scontro con la Lega

Arriva lo ius Italiae, la nuova proposta di legge sulla cittadinanza di Forza Italia. La presenta il segretario e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Milano. Le regole proposte da Fi consentirebbero agli stranieri di ottenere la cittadinanza a 16 anni. Ma scoppia il caso con la Lega a Pontida dove i militanti del partito di via Bellerio, tra cori e striscioni, danno al vicepremier azzurro dello "scafista" e gli inviano qualche "vaffa". Sempre dal pratone, è costretto ad intervenire il segretario Matteo Salvini per scusarsi ma ribadendo la contrarietà a qualsiasi modifica dell'attuale legge. Più diplomatica, anche se comunque scettica, la risposta di Fratelli d'Italia che attende di poter analizzare il testo per esprimere un giudizio compiuto sulla proposta dell'alleato.