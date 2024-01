Tajani partecipa alla missione nel Mar Rosso con Parigi-Berlino

"Nel Mar Rosso stiamo lavorando per garantire la presenza di una missione militare europea accanto all'operazione Atalanta. L'idea è di estendere l'attività anche a Hormuz (la Agenor) al fine di proteggere i traffici commerciali. Lunedì, durante il Consiglio Esteri, si terrà una discussione in merito. È possibile che partecipino anche Paesi non appartenenti all'Unione Europea". Queste sono le parole del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa. Tajani ha inoltre aggiunto che "stiamo formalizzando una proposta da presentare agli altri partner europei insieme alla Francia e alla Germania, e sono fiducioso nel suo successo". Tajani ha espresso il desiderio che la decisione politica venga presa già lunedì, in modo che la missione possa essere avviata il prima possibile. "Le navi nel Mar Rosso non hanno il permesso di attaccare, ma hanno il diritto di difendere e proteggere le navi mercantili con l'uso delle armi nel caso in cui vengano attaccate", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa presso la Farnesina sulla presidenza italiana del G7.