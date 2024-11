In merito alla presa di posizione di Elon Musk sulla magistratura italiana, "condivido assolutamente le parole del presidente della Repubblica" Sergio Mattarella, e "il linguaggio di Musk non mi appartiene. Siamo un Paese libero, indipendente, democratico e capace di scegliere il proprio destino". A dirlo il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dei lavori del convegno dell'Emapi, in corso a Roma.