Tajani, Palestina? Se riconosce lo Stato d'Israele

"L'Italia è per la soluzione due popoli e due Stati ma il riconoscimento del nuovo stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele. A noi interessa la pace, non la vittoria di uno sull'altro e siamo il Paese al mondo che ha accolto il maggior numero di rifugiati da Gaza". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, aprendo il Consiglio Nazionale di Fi. "Non possiamo più accettare - ha detto - carneficine e carestia. E' giunto il momento di arrivare ad un immediato cessate il fuoco. Noi siamo amici di Israele ma lo abbiamo detto a Israele".