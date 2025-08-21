Giovedì 21 Agosto 2025

La paura di (stra)vincere

Giorgio Caccamo
La paura di (stra)vincere
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraino arrestato RiminiUcraina RussiaIsraele GazaPensione a 64 anniPippo Baudo figli
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, occupazioni di sinistra e di destra entrambe reato
21 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Tajani, occupazioni di sinistra e di destra entrambe reato

Tajani, occupazioni di sinistra e di destra entrambe reato

"A Milano operazione di giustizia, non politica. Torna legalità"

"A Milano operazione di giustizia, non politica. Torna legalità"

"A Milano operazione di giustizia, non politica. Torna legalità"

Occupare uno spazio altrui è illegale. Significa violare il diritto di proprietà, significa violare la libertà altrui. Lo sgombero di un centro sociale a Milano, che per tanti anni ha rappresentato abusivismo e degrado, significa riportare legalità e rispetto delle regole. Grazie alla Polizia di Stato, ai Carabinieri e a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di sfratto del Leoncavallo. Per noi non è un operazione politica, ma di giustizia. Non c'è differenza tra occupazioni di sinistra o destra, entrambe configurano un reato". Lo afferma il ministro degli esteri e leader di Fi, Antonio Tajani, su X.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GiustiziaPolizia di Stato