Tajani, 'nuovo presidente Usa non ignori Europa e Africa'

"Noi siamo amici degli Stati Uniti, indipendentemente da chi vincerà, non siamo amici degli Stati Uniti a seconda del presidente. L'unica cosa che mi auguro è che il futuro presidente non giri la testa rispetto all'Europa, al Mediterraneo e all'Africa perché sono scacchieri fondamentali, dove gli Stati Uniti possono insieme all'Europa giocare un ruolo fondamentale". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani arrivando agli Stati Generali della diplomazia culturale a Matera. "Mi auguro anche che non ci siano scelte che penalizzino le esportazioni del nostro Paese, visto che per noi l'export rappresenta il 40% del Pil".