Tajani, no all'uso armi fuori Ucraina, votiamo contro in Ue

"Noi oggi voteremo al Parlamento Europeo no all'emendamento che prevede l'utilizzo delle armi al di fuori del territorio ucraino in sintonia con quello che ha sempre deciso il governo. E in sintonia con le scelte del Consiglio affari esteri che non ha approvato la proposta di Borrell di usare le armi fuori dal confine ucraino. Voteremo a favore della risoluzione e sostegno dell'Ucraina, questo sì". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Poi ogni paese naturalmente può fare ciò che vuole perché si tratta di accordi bilaterali - aggiunge -. Noi siamo dalla parte della Ucraina. Ecco perché voteremo sì e continueremo ad aiutarla politicamente, finanziariamente e anche militarmente, ma non siamo in guerra con la Russia. E grande prudenza c'è anche da parte degli Stati Uniti". "Io comprendo bene le ragioni degli ucraini ma noi dobbiamo come italiani lavorare per la pace. Io sono favorevole a una conferenza di pace che veda anche la partecipazione, come ha detto lo stesso Zelensky dei russi e dei cinesi purché non arrivino i russi con una soluzione preconfezionata. Non si può concludere con la resa dell'Ucraina, questo mi pare ovvio", ha aggiunto.