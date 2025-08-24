Domenica 24 Agosto 2025

Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pensioni oggiMaltempo ItaliaUcraina RussiaMacron SalviniMotoGp Ungheria
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti
24 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Tajani, niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti

Tajani, niente blitz sulle banche, non servono pizzicotti

'Giusto che diano un contributo ma non dare loro la caccia'

'Giusto che diano un contributo ma non dare loro la caccia'

'Giusto che diano un contributo ma non dare loro la caccia'

Le banche "sono imprese, non credo serva dare pizzicotti alle banche ma serve parlare con loro, perché un Paese come il nostro non può fare a meno di un sistema bancario forte". Così il vicepremier e leader di FI Antonio Tajani in una conferenza stampa al Meeting di Rimini interpellato sulle parole del titolare del Mef Giancarlo Giorgetti. "Le banche - ha aggiunto - devono pagare le tasse come tutti gli altri, ma sono contrario al principio degli extraprofitti". "Attenzione: la caccia alla banca significa dare la caccia al sistema industriale e imprenditoriale italiano" quindi "è giusto che le banche paghino le tasse e diano il loro contributi, ma senza blitz o operazioni strane, non credo che servano pizzicotti. Servono invece regole serie e discutere".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BancheAntonio Tajani