"Non c'è alcun tentativo di voler mettere sotto il controllo del governo alcun magistrato. Non esiste, non c'è scritto in nessun testo, non ci abbiamo mai pensato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine del question time al Senato rispondendo alle domande dei cronisti che chiedevano cosa fosse stato deciso nel vertice di maggioranza sulla giustizia a Palazzo Chigi