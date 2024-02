Tajani, 'nessuna interferenza su Salis, rispettare i diritti'

Il ministro Antonio Tajani ha ricevuto oggi alla Farnesina il Ministro degli Affari Esteri di Ungheria, Péter Szijjártó. Tajani ha ribadito innanzitutto l'attenzione con cui il governo continua a seguire il caso di Ilaria Salis e ha espresso soddisfazione per l'anticipo della prossima udienza al 28 marzo (inizialmente prevista per maggio). Allo stesso tempo - si legge in una nota della Farnesina - ha consegnato al ministro ungherese un nuovo, dettagliato promemoria sulle condizioni detentive della connazionale, evidenziando la necessità di un giusto processo e dell'assicurare la dignità e i diritti fondamentali della signora Salis, sul cui caso è costante l'impegno dell'ambasciata d'Italia a Budapest. Il ministro Tajani e il governo italiano da tempo hanno preso l'iniziativa di affrontare il tema delle condizioni di detenzione della signora Salis come viene fatto in molti casi per cittadini italiani detenuti all'estero. Senza nessuna volontà di interferenza, ma con la chiara intenzione di far pressione per verificare che le condizioni di detenzione rispettino le normative europee che richiamano alla tutela dei diritti umani. Ed è quanto il governo italiano continuerà a fare in questo come in altri casi simili, conclude la Farnesina.