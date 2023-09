Tajani, nessun paternalismo in Piano Mattei, Africa partner

"Niente paternalismi o atteggiamenti predatori. Ma un vero partenariato, una relazione tra pari. L'Africa vista con occhi africani. In questa logica, condivideremo alcune proposte con i governanti africani al Vertice di Roma del 5 e 6 novembre". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani risponde al question time sul piano Mattei. "Intendiamo - ha detto Tajani - mettere a sistema le attività che l'Italia realizza. E mobilitare nuove risorse, non solo pubbliche. Vogliamo incrementare le joint venture per trasformare in loco le materie prime di cui il Continente è ricco".