Tajani: Necessità di dialogo tra Israele e Iran, cessate il fuoco a Gaza

"La nostra posizione è quella del dialogo. Ci auguriamo che possa riprendere quanto prima il confronto tra Israele e Iran. Sappiamo bene che la situazione è molto complicata ma non esiste altra soluzione che quella diplomatica. Ci auguriamo che possano cessare i combattimenti il prima possibile, azioni e reazioni sono pericolose, la situazione nell'area rischia di esplodere". Lo ha detto al Tg5 il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in collegamento dall'Unità di Crisi della Farnesina.

"Non credo che gli attacchi israeliani siano conclusi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Mattino 5, spiegando di aver parlato con il ministro degli Esteri Israel Gideon Sa'ar. "Ho chiesto di evitare una escalation" con l'Iran e "ribadito l'amicizia con il popolo israeliano ma ho ribadito la necessità del cessate il fuoco a Gaza. Chiediamo a Israele, avendo vinto di fatto la guerra con Hamas, di risparmiare la popolazione civile", ha detto Tajani, che parlerà anche con il suo omologo iraniano e con il ministro degli Esteri dell'Oman, Paese mediatore sul dossier nucleare.

"Non ci sono stati problemi per i nostri concittadini, né in Iran né in Israele. Ci sono state esplosioni anche vicino alla residenza della nostra ambasciatrice (in Iran, ndr). La situazione è di grande tensione": Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con il TG5 dall'Unità di crisi della Farnesina.