Tajani, Messaggio Positivo che Auspicavamo

"Abbiamo accolto molto positivamente le parole del presidente Herzog che annuncia la disponibilità di Israele a un'interruzione delle attività militari per favorire una soluzione sia per quanto riguarda gli ostaggi sia per gli aiuti umanitari. È un messaggio molto positivo che arriva da Israele così come avevamo tutti quanti auspicato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa con l'omologo britannico David Cameron a margine della Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina.