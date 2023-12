Tajani, Mes non è priorità ma è favorevole

Il Mes "non è un tema divisivo, la maggioranza è sempre stata coesa in Parlamento su tutte le questioni. Io sono favorevole in principio al Mes, ma non lo considero una priorità. Prima dobbiamo risolvere la questione del patto di stabilità e crescita". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in occasione dell'Assemblea invernale di Confagricoltura. "Dobbiamo raggiungere un accordo entro la fine dell'anno per non avere in vigore il vecchio patto di stabilità. Il ministro Giorgetti, con il nostro sostegno, sta lavorando intensamente", ha aggiunto. "Noi di Forza Italia abbiamo delle riserve sui contenuti del nuovo regolamento del Mes, poiché non prevede alcun organismo di controllo per la gestione dello stesso strumento finanziario". "Sono favorevole, ma sono favorevole anche ad affrontare altre questioni macroeconomiche. Il Mes non è la questione principale all'interno dell'Unione europea. Penso ad esempio alla questione dei tassi, poiché se si abbassa la pressione fiscale e il costo del denaro, cresce l'economia. Ridurre i tassi diventa fondamentale. L'appello che lanciamo alla Bce, considerata la diminuzione dell'inflazione, è quello di abbassare anche i tassi di interesse".