Tajani, meglio se ogni partito esprime il candidato premier

"Io credo che si debba discutere bene sulla legge elettorale. Forse sarebbe meglio far sì che si lasciasse ai partiti la possibilità di correre indicando nel proprio leader la guida del Paese e fermo restando che il partito che prenderà più voti avrà il diritto, riconosciuto da tutti, di indicare il presidente del Consiglio. Per come stanno le cose oggi, certamente Giorgia Meloni sarebbe presidente del Consiglio ancora una volta. Però lasciamo libera la competizione, lasciamo correre tutti per ottenere il risultato migliore possibile". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, in videocollegamento con la festa nazionale dell'Udc.