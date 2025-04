Tajani: Le Pen innocente fino alla condanna definitiva, dubbi sul braccialetto elettronico

Sono garantista, tutti sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, alla condanna definitiva, e anche la signora Le Pen per me è innocente. Qualche dubbio sul braccialetto elettronico ce l'ho, non è una persona pericolosa che può scappare. Mi pare singolare. Comunque è una sentenza della giustizia francese e l'Europa non c'entra niente.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla condanna a Marine Le Pen e alle accuse di chi vi vede un "attacco" da parte dell'Europa.