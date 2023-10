Tajani, lasciare fuori i civili dalle azioni militari

"Il nostro appello a tutti è sempre di rispettare i diritti umani, di rispettare il diritto internazionale e tenere al di fuori di qualsiasi iniziativa militare la popolazione civile, da una parte e dall'altra". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il colloquio col presidente tunisino Kais Saied. "Ho riferito al presidente Saied e al ministro degli Esteri tunisino che l'Italia continua a lavorare affinché non ci sia un allargamento del conflitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo il colloquio col presidente tunisino Kais Saied. "Ho riferito la posizione dell'Italia, chiediamo la liberazione degli ostaggi e ci auguriamo e lavoriamo perché possa essere aperto il valico di Rafah e possano arrivare i rifornimenti alimentari e medicine per il popolo palestinese a Gaza e anche che possano uscire dalla Striscia i nostri concittadini che in alcuni casi hanno doppia cittadinanza italiana e palestinese".