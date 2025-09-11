Mercoledì 10 Settembre 2025

Più lavoro, più guadagno

Maurizio Sacconi
Più lavoro, più guadagno
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Charlie Kirk uccisoDroni PoloniaIsraele PalestinaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, la situazione a Gaza è sempre più inaccettabile
11 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, la situazione a Gaza è sempre più inaccettabile

Tajani, la situazione a Gaza è sempre più inaccettabile

Quello che succede a Gaza "continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. Voglio essere chiaro: quello...

Quello che succede a Gaza "continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. Voglio essere chiaro: quello...

Quello che succede a Gaza "continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. Voglio essere chiaro: quello...

Quello che succede a Gaza "continua a rappresentare una ferita aperta per tutta la comunità internazionale. Voglio essere chiaro: quello che accade nella Striscia è sempre più inaccettabile". Lo afferma il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'informativa al Senato.

"Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi e lo voglio ribadire anche qui in quest'Aula: siamo fermamente contrari - ha affermato - al piano israeliano di occupazione della città di Gaza e a ogni ipotesi di trasferimento forzato dei palestinesi dalla Striscia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaSenato