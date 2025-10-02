Tajani, la salvezza di Gaza dipende da sì di Hamas al piano

Israele e l'Autorità Nazionale Palestinese hanno accolto il piano di pace americano, molti importanti paesi arabi e musulmani hanno fatto la stessa cosa, per Gaza si profila un futuro governato da rappresentanti arabi, un graduale ma rapido ritiro delle forze di Israele, un ambizioso piano di ricostruzione con capitali sauditi, americani e non solo. Tutto ora dipende da Hamas, dalla risposta che darà. La salvezza o la tragedia per la popolazione di Gaza dipendono dalle loro scelte.

Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani nell'informativa alla Camera affermando che "l'Italia è pronta a fare la sua parte".