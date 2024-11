Tajani, la Rai deve cambiare ma no al taglio del canone

"La Rai deve cambiare, domani ci sono gli Stati Generali del servizio pubblico, dobbiamo guardare al futuro. Naturalmente con le norme attuali si eleggeranno i vertici. Siano andando, credo, nella giusta direzione per far sì che il servizio pubblico possa essere uno strumento per la crescita, ma sia anche uno strumento per far conoscere l'Italia nel mondo". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Matera. "Ecco perché credo che non si debba abbassare il canone della Rai: abbiamo bisogno di continuare a essere presenti sul palcoscenico internazionale con i nostri corrispondenti Rai e con le trasmissioni che vanno a rinforzare il ricordo del Paese natale per tanti italiani che vivono all'estero", aggiunge.