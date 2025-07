Tajani, la lista Zaia non mi pare una buona idea crea confusione

"Una lista Zaia? I partiti devono fare le loro liste. Se si fa una lista diversa dal proprio partito è un po' singolare, non mi pare una buona idea perché se poi ognuno si mette a fare liste personali si crea un po' di confusione nell'elettorato. Ne parleremo". Così il leader di FI Antonio Tajani a margine di una conferenza stampa. Quando si riunirà il tavolo del centrodestra sulle regionali? "Non si tratta di fare in fare in fretta ma di fare bene e trovare i candidati vincenti. Nelle Marche siamo tutti impegnati per Acquaroli, c'è tempo per le altre candidature", ha risposto.