Tajani, Kiev conti su Roma, appoggiamo l'adesione all'Ue

Kiev può contare sull'impegno del governo italiano per il supporto alla libertà dell'Ucraina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo intervento al consiglio Esteri Ue in corso a Kiev. Tajani, si apprende da fonti diplomatiche, ha ribadito che Roma è "fortemente impegnata" nella ricostruzione del Paese, anche come priorità della prossima presidenza italiana del G7 e appoggia l'adesione dell'Ucraina all'Unione europea.