19 set 2025
Tajani, 'jet russi un brutto segnale, evitare l'escalation'

'Sono provocazioni inaccettabili ma non ci facciamo spaventare'

Quella in Estonia "è stata una inaccettabile violazione dello spazio aereo di un paese europeo, quindi dell'Unione Europea e della Nato". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Post. "Si tratta certamente di provocazioni, di messaggi di forza, di tentativi di capire come reagiscono le difese europee" e "una prova muscolare", ma "bisogna evitare che poi la situazione peggiori. È un brutto segnale, abbiamo risposto in maniera tempestiva e non ci facciamo spaventare dalle minacce di Putin. Però bisogna evitare un'escalation".

NatoUnione Europea