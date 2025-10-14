Martedì 14 Ottobre 2025

Ultima oraTajani, 'italiano in convoglio Onu colpito in Ucraina, è illeso'
14 ott 2025
Tajani, 'italiano in convoglio Onu colpito in Ucraina, è illeso'

'La Russia cessi la violenza e inizi a agire con responsabilità'

"Condanno con forza l'attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all'Onu, al suo personale e al popolo ucraino". Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che un convoglio Onu è stato colpito stamane in Ucraina.

GuerraUcraina