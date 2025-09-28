Sabato 27 Settembre 2025

Sabato 27 Settembre 2025

28 set 2025
28 set 2025
Tajani, 'italiani tranquilli, Putin non ci attaccherà'

"Putin ha un'aggressività inaccettabile, però non credo assolutamente che voglia attaccare l'Italia, questo lo posso smentire. Comunque la nostra difesa aerea è sempre vigile e attenta. L'efficienza dell'aeronautica militare è sempre alta sia a terra sia in cielo, quindi gli italiani possono stare tranquilli", ha detto il vicepremier e ministro Esteri Antonio Tajani a margine della festa di Forza Italia a Telese Terme. "Non dobbiamo drammatizzare - ha detto - non ci risulta nulla di preoccupante per il nostro Paese, voglio rassicurare tutti. Ho parlato anche con Crosetto stamattina, ci siamo consultati, tranquilliziamo tutti".

