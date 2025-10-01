Mercoledì 1 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
1 ott 2025
Tajani, italiani saranno portati in Israele e poi espulsi

'attivisti espulsi con volo per Europa in 2 giorni'

'Abbiamo dato mandato mandato all'ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani che verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sara' un volo che li accompagnera' in Europa insieme agli altri'. Lo ha detto Antonio Tajani al Tg1 parlando dei partecipanti alla spedizione della Flotilla, sottolineando che 'l'abbordaggio' da parte degli israeliani era 'previsto', 'l'importante e' che non ci siano azioni violente'. "Siccome in Israele c'è lo Yom Kippur fino a domani sera" gli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod "saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa", ha aggiunto.

