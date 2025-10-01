Tajani, italiani saranno portati in Israele e poi espulsi

'Abbiamo dato mandato mandato all'ambasciata a Tel Aviv e ai consolati di Gerusalemme e Tel Aviv di assistere tutti gli italiani che verranno portati probabilmente nel porto di Ashdod ma poi verranno espulsi, credo ci sara' un volo che li accompagnera' in Europa insieme agli altri'. Lo ha detto Antonio Tajani al Tg1 parlando dei partecipanti alla spedizione della Flotilla, sottolineando che 'l'abbordaggio' da parte degli israeliani era 'previsto', 'l'importante e' che non ci siano azioni violente'. "Siccome in Israele c'è lo Yom Kippur fino a domani sera" gli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod "saranno imbarcati su un aereo entro un paio di giorni e riportati in Europa", ha aggiunto.