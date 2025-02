Tajani: Italia attiva per la pace in Medio Oriente e unificazione della Palestina

In Medio Oriente come Italia "dobbiamo essere presenti, dobbiamo svolgere un ruolo attivo per la pace e per far sì che la tregua possa andare avanti, con l'obiettivo finale di poter unificare la Palestina. La posizione italiana è chiara, due popoli e due Stati, il neonato Stato palestinese dovrà riconoscere Israele e dovrà essere riconosciuto da Israele. Ogni altra mossa sarebbe velleitaria, sbagliata e direi controproducente". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani dal porto di Ashdod per la consegna degli aiuti di Food for Gaza.