Tajani, Israele sbaglia, reazione sproporzionata su civili

"A questo punto la reazione di Israele è sproporzionata, ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ospite di Ping Pong su Radio1,chiede a Israele di "evitare rappresaglie contro la popolazione civile palestinese". Tornando sulla polemica tra l'ambasciatore israeliano e Sanremo, il vicepremier crede che "sia stato riportato l'equilibrio con l'intervento di Venier. Non credo che ci sia genocidio, certo Israele sbaglia perché sta provocando troppe vittime civili. Bisogna puntare alla liberazione degli ostaggi e far sì che cessi la violenza degli attacchi israeliani".