Tajani, 'Israele faccia attenzione ai civili a Gaza'

"Il messaggio che abbiamo mandato in maniera molto chiara agli israeliani, lo stesso messaggio del presidente degli Stati Uniti Biden, è quello di fare grande attenzione alla popolazione civile (a Gaza) perché un conto è colpire giustamente le centrali terroristiche di Hamas un conto è la popolazione civile che Hamas usa come scudi umani". Bisogna "fare in modo che la situazione non degradi". Così a Rtl il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.