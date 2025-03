Tajani: "Indiscrezioni su uscita USA dalla Nato, ma Europa deve rafforzare difesa comune"

Quelle su una ipotetica uscita degli Stati Uniti dalla Nato sono "indiscrezioni: io voglio confrontarmi con i fatti non con le indiscrezioni giornalistiche, preferisco vedere se quelle notizie si trasformano in fatti concreti. Non dobbiamo farci prendere mai dal panico, dobbiamo lavorare perché qualunque cosa accada l'Italia e l'Europa siano pronte ad affrontare anche momenti di difficoltà". Lo ha detto, a margine di un convegno a Ravenna, il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani.

"Io sono convinto che Trump non voglia affatto uscire dalla Nato - ha osservato -: stanno inviando messaggi che io condivido, cioè che l'Europa deve fare di più. E' sempre stata la battaglia di Alcide De Gasperi dagli anni Cinquanta, la Comunità Europea della Difesa, era il grande sogno di Berlusconi una difesa comune. Abbiamo cominciato a muovere, finalmente, passi importanti. Se le pressioni di Trump servono a farci andare nella giusta direzione, ben vengano queste pressioni".

Occorre, ha proseguito Tajani, "occuparci senza preoccuparci, senza perdere la testa. L'Italia e l'Europa, in questo momento, hanno bisogno di equipaggi in grado di portare le navi in porto e non di portarle in mezzo alla burrasca".