Tajani in visita al Cairo, incontra Sisi e Shoukry Il vicepremier Tajani è arrivato al Cairo per discutere con il presidente egiziano Sisi e il ministro degli Esteri Shoukry sulla situazione in Israele, il ruolo dell'Egitto e i corridoi umanitari. Verrà anche sollevato il caso Regeni e adottata una Dichiarazione congiunta sui temi migratori.