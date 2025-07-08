Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Tajani, in Veneto non ci imporranno candidato, noi per Tosi
8 lug 2025
8 lug 2025
Tajani, in Veneto non ci imporranno candidato, noi per Tosi

"Noi vogliamo vincere le elezioni e governare bene in Veneto. Ogni forza farà le sue proposte e troveremo il candidato migliore, non si tratta di lottizzare. Al tavolo, "proporremo Tosi perché sa amministrare" ed "ha le carte in regola". "Non vogliamo imporre a nessuno il nostro candidato ma non vogliamo neanche che ci vengano imposti". Detto ciò, "sosterremo il candidato di centrodestra chiunque esso sia". La Lega vuole il candidato? "Ci mettiamo attorno ad un tavolo e vediamo". Così il leader di FI Antonio Tajani interpellato a margine di un convegno alla Camera.

