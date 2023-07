Tajani, 'il Corridoio VIII garantirà sviluppo economico'

Il Corridoio VIII "permetterà una fase di crescita e sviluppo economico e sono convinto anche a una migliore azione di contrasto al traffico di esseri umani lungo la rotta dei Balcani". Lo ha sostenuto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani durante la conferenza stampa in occasione del vertice tra i ministri degli Esteri di Italia, Bulgaria, Macedonia del Nord e Albania dedicata al Corridoio VIII, in corso a Brindisi, presso il Castello Federiciano. I quattro ministri hanno concordato sul valore strategico del Corridoio VIII, parte del Ten-T network europeo, che punta a collegare l'Adriatico e il Mar Nero, sottolineando nelle conclusioni dell'incontro che "il suo completamento contribuirebbe significativamente alla crescita economica della regione e all'integrazione dei Balcani occidentali nel mercato unico dell'Ue" e che il Corridoio aumenterebbe "la mobilità militare nella regione nell'ambito di Nato e Ue". I ministri evidenziano poi i benefici che l'infrastruttura porterebbe sia alla società civile, sia al settore privato. "Riconoscendo l'adesione all'Ue come catalizzatore per la risoluzione di problemi bilaterali e regionali e promotore di riconciliazione, i ministri hanno ribadito il loro fermo sostegno per l'integrazione dei Balcani occidentali basata sui loro meriti e la necessità che il processo di allargamento mostri progressi tangibili, soprattutto a beneficio dei cittadini dei Balcani occidentali, in particolare i giovani", afferma il documento.