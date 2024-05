Tajani, il confronto tv con Renzi da Vespa? Ho già detto di no

Al confronto tv da Vespa "ho già risposto di no. Bisogna che tutte le forze politiche partecipino perché qua non siamo in un sistema maggioritario ma proporzionale. Si faccia un confronto con tutti i leader assieme come si fa negli Stati Uniti" per una questione di par condicio. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani rispondendo a una domanda sulla mail inviata da Vespa per un confronto con Matteo Renzi in vista delle elezioni europee.