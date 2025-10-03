Giovedì 2 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

3 ott 2025
3 ott 2025
Tajani, i quattro parlamentari in partenza da Israele

'Ho parlato con loro, stanno bene'

'Ho parlato con loro, stanno bene'

'Ho parlato con loro, stanno bene'

"Sono in partenza dall'aeroporto Ben Gurion i quattro parlamentari, con i quali ho parlato stamane. Sono accompagnati da un diplomatico della nostra ambasciata a Tel Aviv". L'ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti degli italiani della Flotilla fermati da Israele. Inclusi i quattro parlamentari, a cui "è stata riconosciutà l'immunità". Tajani ha detto di aver "parlato con loro mentre erano all'aeroporto e stanno bene. Ho avvisato anche i leader dei loro partiti, naturalmente il presidente del Consiglio, dello sviluppo della situazione", ha aggiunto, a margine di un evento al Maxxi.

