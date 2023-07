Tajani, i Paesi ricchi hanno il dovere di tendere la mano

"Noi siamo convinti che la lotta al cambiamento climatico, la ricerca scientifica, lo spazio, possano essere azioni determinanti per rendere più agevole la vita di miliardi di persone. Potersi nutrire e nutrirsi bene è un diritto di ogni essere umano". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani al vertice della Fao a Roma. "Troppi bambini ancora muoiono di fame, sembra incredibile, e i Paesi più ricchi hanno il dovere di tendere la mano a chi ha bisogno e l'Italia è in prima linea in questo punto di vista - ha aggiunto -. Vogliamo essere protagonisti di queste giornate di lavoro".