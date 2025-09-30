Tajani, ho chiesto di non usare violenza con la Flotilla

"Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Non sono là con intenti di guerra. Bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi con chicchessia". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani al comizio del centrodestra per Roberto Occhiuto, a Lamezia Terme, in vista delle Regionali in Calabria.