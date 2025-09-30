Martedì 30 Settembre 2025

30 Settembre 2025

Valerio Baroncini
Ha vinto l’uomo del fare
30 set 2025
Tajani, ho chiesto di non usare violenza con la Flotilla

"Prima di salire sul palco ho sentito ministro Esteri Israele"

"Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Non sono là con intenti di guerra. Bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi con chicchessia". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri Antonio Tajani al comizio del centrodestra per Roberto Occhiuto, a Lamezia Terme, in vista delle Regionali in Calabria.

