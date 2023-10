Tajani, 'giusto che che Hamas sia colpito da Israele'

"Non sarà un conflitto brevissimo, c'é bisogno fare di tutto affinché il Libano e l'Iran siano tenuti fuori, la situazione è complessa e può cambiare da un momento all'altro, di minuto in minuto": lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Sky Tg24. "Hamas non è il popolo palestinese, è giusto che Hamas sia colpita da Israele perchè attacca Israele e usa come scudo i suoi stessi civili", ha aggiunto. "Gli italiani nella striscia di Gaza sono 7 con solo passaporto italiano, altri 7 con passaporto italiano e palestinese e altri 4 o cinque familiari, pensiamo di farli uscire da Gaza non appena ci sarà la possibilità.". ha assicurato il ministro degli Esteri. "Purtroppo i tre italiani che si trovavano in Israele e credevamo ostaggi sono morti. C'è poi un gruppo di italiani abbastanza consistente che si trova al nord, al confine con il Libano, sono bersagliati dai razzi di Hezbollah e sono stati invitati a lasciare le loro case. La Farnesina è al lavoro 24 ore su 24", ha aggiunto il vicepremier.