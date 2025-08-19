Martedì 19 Agosto 2025

Beppe Boni
19 ago 2025
Tajani, Ginevra sede migliore per colloqui, noi favorevoli

'Roma anche ideale ma c'è il problema Cpi'

"Ginevra potrebbe essere la sede giusta" per i colloqui Putin-Zelensky, "l'Italia è favorevole che si svolgano a Ginevra perché è un Paese che ha sempre lavorato per la costruzione della pace. Roma sarebbe stata anche una sede ideale, voluta da americani, ucraini e anche dagli altri ma c'è il problema della Corte Penale Internazionale, quindi sarebbe stato più complicato. Credo che la sede di Ginevra possa essere la sede migliore, l'Italia è favorevole, lo dirò anche oggi al ministro Cassis". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al suo arrivo a Berna.

GuerraUcraina