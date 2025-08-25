Tajani, garantire l'incolumità dei giornalisti a Gaza

Sul tema dei media a Gaza "abbiamo già approvato un documento insieme a tanti altri Paesi. La nostra posizione sulla libertà di stampa non cambia, crediamo che sia giusto garantire l'incolumità dei giornalisti ed è giusto che i giornalisti possano compiere il loro lavoro anche nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della sua udienza con Papa Leone, commentando le notizie dell'uccisione di quattro reporter in un raid dell'Idf a Gaza.