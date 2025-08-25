Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo uragano ErinGiornalisti uccisi GazaUcraina RussiaMorto Roseto AbruzziPensioni oggiVanessa Zeneli
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, garantire l'incolumità dei giornalisti a Gaza
25 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Tajani, garantire l'incolumità dei giornalisti a Gaza

Tajani, garantire l'incolumità dei giornalisti a Gaza

Reporter devono poter lavorare nella Striscia

Reporter devono poter lavorare nella Striscia

Reporter devono poter lavorare nella Striscia

Sul tema dei media a Gaza "abbiamo già approvato un documento insieme a tanti altri Paesi. La nostra posizione sulla libertà di stampa non cambia, crediamo che sia giusto garantire l'incolumità dei giornalisti ed è giusto che i giornalisti possano compiere il loro lavoro anche nella Striscia di Gaza". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine della sua udienza con Papa Leone, commentando le notizie dell'uccisione di quattro reporter in un raid dell'Idf a Gaza.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GazaAntonio Tajani