Tajani, garantire diritti alle unioni civili

"Non dobbiamo discriminare nessuno, ogni persona deve essere rispettata e tutelata, garantire diritti a unioni civili non significa andare contro la famiglia. La famiglia è quella composta da padre, madre e figli, ma dobbiamo rispettare anche chi fa scelte diverse, altrimenti non saremmo una grande forza liberale. Siamo una forza cristiana, ma mai a perseguitare qualcuno per colore pelle, religione o orientamenti sessuali. Visto che siamo cristiani, ognuno è figlio di Dio, persona utile e indispensabile a società". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani nell'intervento conclusivo della festa del partito a Telese Terme.