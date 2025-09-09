Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Stefano BenniFlotillaFranciaMaltempo ItaliaIntervista VendolaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraTajani, Flotilla? 'Indagini tunisine, Italia non può agire'
9 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Tajani, Flotilla? 'Indagini tunisine, Italia non può agire'

Tajani, Flotilla? 'Indagini tunisine, Italia non può agire'

'Ambasciata a Tunisi allertata, non possiamo fare di più'

'Ambasciata a Tunisi allertata, non possiamo fare di più'

'Ambasciata a Tunisi allertata, non possiamo fare di più'

Si attendono gli esiti di "un'indagine da parte dei tunisini, non sappiamo quel che realmente è successo". Si tratta di un episodio avvenuto in "acque territoriali tunisine" ad una "nave battente bandiera portoghese", peraltro "non ci sono italiani coinvolti, feriti, quindi non possiamo fare nulla". Lo ha detto il vicepremier con delega agli Esteri, Antonio Tajani, interpellato sulla Flotilla a margine di una riunione sulla manovra. "Aspettiamo" di vedere "cosa succede, la nostra ambasciata a Tunisi è allertata per la presenza di cittadini italiani là, di più non possiamo fare. Non tocca all'Italia fare indagini".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Antonio Tajani