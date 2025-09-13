Tajani, FI non rallenta su Regionali, Lega risolva problemi

"Non è certamente Forza Italia che rallenta, ci sono problemi che devono essere risolti dalla Lega. Io non ho nessun ritardo, sono pronto a fare domani mattina o stasera la riunione, anche via web. Da parte mia non c'è nessun tentennamento o voglia di ritardare. Non è FI la forza che ritarda la costruzione delle candidature, lavoriamo per trovare i migliori". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, intervenendo in videocollegamento con la festa nazionale dell'Udc, parlando delle scelte dei candidati di centrodestra per le Regionali.
