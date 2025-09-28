Tajani, FI chiederà il candidato sindaco di Verona

"Pensiamo di chiedere il candidato a sindaco di Verona, dove l'ultima volta abbiamo perso perché eravamo divisi". Lo ha detto il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani parlando con i giornalisti al termine della festa del partito a Telese Terme, in vista del vertice di centrodestra in cui si dovranno anche definire le candidature per le Regionali. "Non c'è una data fissata ma faremo presto", ha assicurato Tajani ribadendo che per la Campania sarebbe l'ideale un civico, "e lo stesso vale anche per la Puglia. D'Attis - ha spiegato - sarebbe il candidato politico ideale, ma con un civico si possono recuperare consensi. Sul Veneto non ho pregiudizi: l'unica cosa che dico è che non ci deve essere la lista Zaia, ma mi pare si vada in questa direzione, con Zaia nella lista della Lega".