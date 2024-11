Tajani, favorevole a Ue-Mercosur, ma ci sono punti aperti

"Siamo favorevoli nel principio all'accordo Ue-Mercosur, ma ci sono dei punti che devono essere risolti perché non sono di pieno soddisfacimento per l'Italia. Sono favorevole a concludere" la trattativa, "ma ci deve essere un accordo e ci sono ancora dei punti su cui non c'è un accordo". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a Bruxelles. La posizione, rispetto a quella del ministro Lollobrigida, "non è diversa", ha precisato.