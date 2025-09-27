Tajani, Farnesina segue minuto per minuto mosse della Flotilla

"L'importante è che possano essere consegnati tutti i beni che la Flotilla porta alla popolazione palestinese. Noi dal primo giorno stiamo facendo questo e naturalmente l'Unità di crisi della Farnesina segue minuto per minuto le mosse della Flotilla". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di 'Libertà', la festa di Forza Italia a Telese Terme (Benevento).

"Tutti i cittadini italiani che sono imbarcati sono assistiti, qualunque cosa accada ci sarà assistenza consolare, così come è successo in passato. E - ha aggiunto il leader azzurro - se ci fosse qualche emergenza umanitaria anche la Marina Militare è pronta a fare la sua parte. Daremo assistenza a tutti, che non significa intervento militare, significa assistenza di protezione civile, anche a coloro che ne faranno richiesta. Ho parlato in tal senso con il ministro degli Esteri del Belgio, con il ministro degli Esteri del Portogallo, quindi siamo sempre lì per per la pace e perché non ci sia un un deterioramento della situazione".