Tajani, 'extraprofitti concetto da Unione Sovietica'

"Il concetto di extraprofitto mi pare da Unione Sovietica: chi stabilisce dove c'è profitto e dove extraprofitto? Ci sono i profitti e su questi bisogna pagare le tasse". Così il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani, ospite dell'inaugurazione della 94esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco ad Alba (Cuneo). Tajani ha ribadito la contrarietà a una tassa sulle banche perché "va a colpire soprattutto le banche di credito cooperativo e popolari: rischiamo di farle saltare, questo non ce lo possiamo permettere". "Non ho nessun interesse nelle banche, - ha aggiunto il ministro - dico soltanto che il sistema bancario è fondamentale per sostenere quattro milioni di piccole imprese. Facciamo piuttosto pagare di più i giganti del web, che creano tanto guadagno e pochi posti di lavoro".